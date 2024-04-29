Полянский: Украина открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из РФ

Украинская сторона открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из России. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН.
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