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Полянский: Украина открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из РФ

Полянский: Украина открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из РФ

Украинская сторона открыто бравирует причастностью к убийствам журналистов из России. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН.

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