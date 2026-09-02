Зеленский подписал закон о продаже сельхозземель западным компаниям

Украина продала более миллиона гектаров сельхозземель иностранным агрохолдингам после закона, подписанного Зеленским в 2024 году.
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