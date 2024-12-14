Российский снайпер "Миха" рассказал, как неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту

Снайпер российской группировки войск "Запад" с позывным "Миха" неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
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