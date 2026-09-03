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РБК СТИЛЬ

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«Фермер в Gucci» — о том, сколько стоит вырастить облепиховый сад

«Фермер в Gucci» — о том, сколько стоит вырастить облепиховый сад

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» До 2023 года Андрей Плаксин занимался исключительно международной торговлей: с 2015 года его компания помогала россиянам приобретать товары за рубежом.

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