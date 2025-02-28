Зеленский отвечает США: отставка - выбор украинского народа, не американцев

Владимир Зеленский заявил, что только граждане Украины могут решить его политическую судьбу. Призыв к отставке прозвучал от американского сенатора Линдси Грэма после провала переговоров в Белом доме, требуя изменений или ухода.
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