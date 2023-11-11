М

Мария

Жалко идиотов. Украинство - это психическое расстройство. Они больны. Раз зомбированию поддаётся только половина зомби. Если бывшая Украина войдёт в состав России, нам надо будет многократно увеличивать штаты психиатров. Но лучше бы не брать их. Пусть сами лечатся. Сейчас они всё ждут Победы своей. Последний выпуск "Дойче Вохеншау", смотрированный в конце марта 1945-го года, рассказывал быдлу о скорой победе Рейха. Так и они. Реальности не видят. Всё, как при Гитлере в Германии.