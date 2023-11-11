Есть ли на этой планете существо более жалкое, чем патриот украины? Нет, никого.Посудите сами.Они продали свою страну под внешнее управление взамен на обещание "безвиза".
Рабы
Комментарии
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Maxim Yushkin
👍👍👍👍👍
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11 час.
Nikolay Zakharov
У автора наболело и он прав,именно так оболванили укров, что они умирают за интересы Байденов и фон Дер Ляйденов.
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6 час.
М
Мария
Жалко идиотов. Украинство - это психическое расстройство. Они больны. Раз зомбированию поддаётся только половина зомби. Если бывшая Украина войдёт в состав России, нам надо будет многократно увеличивать штаты психиатров. Но лучше бы не брать их. Пусть сами лечатся. Сейчас они всё ждут Победы своей. Последний выпуск "Дойче Вохеншау", смотрированный в конце марта 1945-го года, рассказывал быдлу о скорой победе Рейха. Так и они. Реальности не видят. Всё, как при Гитлере в Германии.
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2 час.
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