Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Физина Наталья
    Нам надо возрождать милициюМигранты атакуют ...
  • Геннадий Бережнов
    Всё напоминает нашествие в Берлин мигрантов, где даже изнасилования скрывали и ретушировали. Это у них называется тол...Мигранты атакуют ...
  • Ильдус Мамлеев
    У нас в стране нет законов защищающий собственных граждан. Есть всё что угодно (порой такой лабудой наши депутаты зан...Мигранты атакуют ...

Рабы

Рабы

Есть ли на этой планете существо более жалкое, чем патриот украины? Нет, никого.Посудите сами.Они продали свою страну под внешнее управление взамен на обещание "безвиза".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim Yushkin
👍👍👍👍👍
Ответить
11 час.
Nikolay Zakharov
У автора наболело и он прав,именно так оболванили укров, что они умирают за интересы Байденов и фон Дер Ляйденов.
Ответить
6 час.
М
Мария
Жалко идиотов. Украинство - это психическое расстройство. Они больны. Раз зомбированию поддаётся только половина зомби. Если бывшая Украина войдёт в состав России, нам надо будет многократно увеличивать штаты психиатров. Но лучше бы не брать их. Пусть сами лечатся. Сейчас они всё ждут Победы своей. Последний выпуск &quot;Дойче Вохеншау&quot;, смотрированный в конце марта 1945-го года, рассказывал быдлу о скорой победе Рейха. Так и они. Реальности не видят. Всё, как при Гитлере в Германии.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх