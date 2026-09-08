На Алтае девушка пять дней перечисляла деньги мошенникам, чтобы выиграть 300 тысяч

Необходимо было переводить различные суммы, которые росли с каждым днем В Алтайском крае мошенники обманули 18-летнюю жительницу одного из сел Троицкого района, предложив ей принять участие в розыгрыше 300 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.