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Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В столице работает 40 школ приемных родителей Сегодня, во Всемирный день сирот, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице создаются максимально комфортные условия для семей, усыновляющих детей из приютов.

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