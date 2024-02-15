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В Москве горит здание «Известия Hall» на Пушкинской площади

В Москве горит здание «Известия Hall» на Пушкинской площади

Согласно предварительным данным, возгорание возникло в ресторане и быстро распространилось далее. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пожарные ведут работу по рангу 1-бис, согласно которому с пожаром уже не могут справиться ранее отправленных два расчета, так как их сил будет недостаточно.

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