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Оверчук: РФ надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Оверчук: РФ надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Global Look Press/Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество останется исключительно экономическим форумом, несмотря на попытки политизировать его.

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