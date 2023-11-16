Оверчук: РФ надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Global Look Press/Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество останется исключительно экономическим форумом, несмотря на попытки политизировать его.
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