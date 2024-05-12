Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили более 10 боевиков ВСУ

Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью уничтожают бронетехнику, личный состав, огневые средстве, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
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