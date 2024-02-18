Ислам Махачев отреагировал на победу Топурии над Волкановски нокаутом во втором раунде

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, прокомментировал результат поединка непобеждённого испано-грузинского спортсмена Илии Топурии и австралийца Александра Волкановски.
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