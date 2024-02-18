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Ислам Махачев отреагировал на победу Топурии над Волкановски нокаутом во втором раунде

Ислам Махачев отреагировал на победу Топурии над Волкановски нокаутом во втором раунде

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, прокомментировал результат поединка непобеждённого испано-грузинского спортсмена Илии Топурии и австралийца Александра Волкановски.

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