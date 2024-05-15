СМИ сообщили о столкновении самолёта Трампа с другим бортом

В аэропорту Флориды самолёт бывшего американского президента задел другой самолёт.Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что в воздушной гавани города Уэст-Палм-Бич в минувшие выходные случился инцидент: "Боинг" 757 экс-президента США Дональда Трампа крылом задел другой самолёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии