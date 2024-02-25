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Закон, порядок, государство

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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертом перед личным составом российской военной базы в Таджикистане

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертом перед личным составом российской военной базы в Таджикистане

Военнослужащие российской военной базы тепло встретили флотских артистов, особых аплодисментов были удостоены традиционные военно-морские композиции.

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