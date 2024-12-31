Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Да лучше бы поздравил,а деньги и электричество бесплатно не давал.Кого Путин решил ...
  • Наталья
    Еще задолго до развала Союза, я где-то прочитала пророчество - и прийдет Владимир, и станет Россия ВЕЛИКОЙ! А потом, ...От Путина-2000 до...
  • Борис Сторублевцев
    Много раз писано, чтобы азеров гнали из России!!! И да правда , что азеры и армяне заполонили все рыки и ТЦ!!! Гнать ...За хамством Алиев...

«Мне больно видеть, как мусульмане отмечают Новый год»: молодая покрытая мусульманка приехала домой и выбросила на мусорку елку

«Мне больно видеть, как мусульмане отмечают Новый год»: молодая покрытая мусульманка приехала домой и выбросила на мусорку елку

Avia.pro - СМИ Почему мусульмане отмечают Новый год? В соцсетях часто поднимаются темы, которые заставляют нас задуматься о наших ценностях и традициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А что тебе так&quot;больно&quot;,тебе же елку в зад не засовывают? А нам смешно как их бородатые козлы их морщат тряпками &quot;раскрасавиц&quot; зановесят, Ха,ха,ха.Ну,и жизнь у мусульманок!
Ответить
13 час.
Eduard
&quot;Намаж&quot; себе манду уксусом!
Ответить
13 час.
НК
Наталья Котельникова
Провокация. Вы....ь и отправить к еб.....е .
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх