Минпромторг уберет из господдержки нелокализованные китайские электрокары

Правительство России решило усложнить механизм выделения госденег на субсидирование покупки китайских электромобилей, которые производятся на заводах "Москвич", "Автотор" и "Моторинвест", выяснила "Газета.
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