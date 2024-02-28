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Газета.ру

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Минпромторг уберет из господдержки нелокализованные китайские электрокары

Минпромторг уберет из господдержки нелокализованные китайские электрокары

Правительство России решило усложнить механизм выделения госденег на субсидирование покупки китайских электромобилей, которые производятся на заводах "Москвич", "Автотор" и "Моторинвест", выяснила "Газета.

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