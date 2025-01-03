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Родри о «Золотом мяче»: «Это изменило мою жизнь. Теперь я не так часто появляюсь на публике, не могу делать многие вещи, которые раньше делал»

Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.

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