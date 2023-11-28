Власти подготовили поправки в закон о переименовании Волгограда

Волгоградская облдума разработала поправки в статью закона, представляющие механизм переименования Волгограда и других населённых пунктов региона, проект документа обнародован на сайте парламента Волгоградской области.
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