Власти подготовили поправки в закон о переименовании Волгограда

vi

viktor ivanov

Ещё бы в кремле этот вопрос обсуждали.Подлючее власти,чем сейчас,в России ещё не было.От одного имени Сталин,весь кремль трясёт в падучей,аж за границей их друзья слышат.А тут целый город-герой хотят назвать его именем.