Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире создателем крупных ИИ-моделей. Его состояние оценивается в $36 млрд — за короткое время оно увеличилось примерно на $19,3 млрд, пишет The Economic Times.
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