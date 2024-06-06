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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времени Nightdive...

Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времени Nightdive...

Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времениNightdive Studios, команда, которая зарабатывает на хлеб насущный ремейками и ремастерами классических игр, как это было недавно с ремейком System Shock, анонсировала свой следующий проект в несколько необычном стиле.

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