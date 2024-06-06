Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времени Nightdive...

Студия Nightdive Studios случайно анонсировала ремастер Killing Time раньше времениNightdive Studios, команда, которая зарабатывает на хлеб насущный ремейками и ремастерами классических игр, как это было недавно с ремейком System Shock, анонсировала свой следующий проект в несколько необычном стиле.