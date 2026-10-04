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Паспорта готовности котельных не сумели вовремя получить в Камне-на-Оби

Паспорта готовности котельных не сумели вовремя получить в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби не сумели вовремя получить паспорта готовности котельных к зиме, сообщают "Вести Алтай".

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