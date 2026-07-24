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Границы между измерениями стали прозрачными! Как теперь взаимодействовать с ангельскими сущностями? Кому они оказывают поддержку?

Границы между измерениями стали прозрачными! Как теперь взаимодействовать с ангельскими сущностями? Кому они оказывают поддержку?

Границы между измерениями стали прозрачными! Как теперь взаимодействовать с ангельскими сущностями? Кому они оказывают поддержку? Большинство людей не осознают, что ангелы являются неотъемлемой частью нашего энергетического поля, нашего личного пространства.

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