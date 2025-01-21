Тигр растерзал и наполовину съел фермера

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр растерзал фермера. Об этом сообщает Hindustan Times. В воскресенье, 19 января, 55-летний сельский житель Шивдхар Чаухан отправился собирать дрова в лес на территории заповедника Катарниагат и не вернулся.