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Тигр растерзал и наполовину съел фермера

Тигр растерзал и наполовину съел фермера

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр растерзал фермера. Об этом сообщает Hindustan Times. В воскресенье, 19 января, 55-летний сельский житель Шивдхар Чаухан отправился собирать дрова в лес на территории заповедника Катарниагат и не вернулся.

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