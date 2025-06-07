Anthropic назначает эксперта по национальной безопасности в свой управляющий фонд

На следующий день после объявления о новых моделях искусственного интеллекта, разработанных для применения в сфере национальной безопасности США, компания Anthropic назначила эксперта по национальной безопасности Ричарда Фонтейна в свой траст долгосрочных выгод.
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