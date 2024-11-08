Любопытно, что на протяжение нескольких недель штурмовики Су-25 на ряде направлений, включая покровское, работают по своему прямому назначению: поддерживают наступающие войска огнём.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Любопытно, что на протяжение нескольких недель штурмовики Су-25 на ряде направлений, включая покровское, работают по своему прямому назначению: поддерживают наступающие войска огнём.
Свежие комментарии