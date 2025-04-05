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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндин Подземски – второй в НБА по забитым трехочковым с 18 марта

«Бывает, попадешь два-три подряд, захватывают эмоции, и ты начинаешь бросать необдуманно или торопиться.

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