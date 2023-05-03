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Проект "Новая Анапа" нашёл поддержку у Владимира Путина 

Проект "Новая Анапа" нашёл поддержку у Владимира Путина 

Перспективность курорта "Новая Анапа" оценил президент России.Глава государства подчеркнул, что нужно поддерживать проекты, подобные курорту "Новая Анапа", который будут реализовывать в Краснодарском крае неподалёку от станицы Благовещенской.

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