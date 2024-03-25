Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Любой судья, присудивший минимальный срок мигранту, совершившему преступление, должен немедленно арестовываться ФСБ и..."Миграция, как пл...
  • Игорь Овчаренко
    Почему как? Просто без всяких как- ПЛЕСЕНЬ"Миграция, как пл...
  • Анна Зареченская
    Вполне возможно. Это не Сталин, который в трудные минуты для страны принимал радикальные меры, которые были  историей..."Миграция, как пл...

Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024

Невоенный анализ-56. Французы не пришли. 25 марта 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Организаторами были МИ6 и ГУР. МИ6- через ИГИЛ, база у них а Таджикистане. МИ6 - заказчик, ГУР-организатор, боевики таджикского ИГИЛ- расходный материал.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх