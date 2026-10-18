Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит «очень хорошее» решение по санкциям против России. Его слова уже вызвали вопросы: идет ли речь о смягчении давления на Москву или, наоборот, о новом витке ограничений.
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