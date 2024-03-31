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Из нижнетагильской ИК вышли три женщины, помилованные президентом РФ

Из нижнетагильской ИК вышли три женщины, помилованные президентом РФ

В Нижнем Тагиле из исправительной колонии №6 вышли три свердловчанки, помилованные президентом РФ. По данным ГУФСИН России по Свердловской области, в марте глава государства подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

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