На Бали россияне с молотками похитили украинца и отобрали у него криптовалюты на 215 000 долларов (ВИДЕО)

Произошло это в районе Южная Кута, округ Бадунг, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на полицию. Украинец Игорь Ермаков ехал с водителем на BMW, когда на них напали из засады, заблокировав спереди и сзади двумя другими автомобилями.
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