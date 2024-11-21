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Закон и Порядок

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Зеленский провоцирует США на новую войну

Зеленский провоцирует США на новую войну

  Трамп еще не приступил к исполнению знакомых ему обязанностей, а его уже подталкивают к новой и заведомо невыгодной войне.

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