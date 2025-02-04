Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Так в конституции написано право на самоопределение или на территориальное отделение ??? это вообще то разные вещи , ...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    КТО причины создал? Называю конкретно фамилию: ДЖУГАШВИЛИ! ПартЕйное погоняло "сталин"! Это ОН так приказал распредел...Вот это поворот —...
  • леонид рыбаков
    ДРАК НА СВОИХ ОШИБКАХ УЧИТСЯ -УМНЫЙ НА ЧУЖИХ .  ПОЧЕМУ ТО МНОГО СТАЛО ТЕХ КТО ПОКА ДЕРЬМО ЛОЖКАМИ НЕ ПО ЖРУТ УМА НЕ Н...«Для мужа приняла...

Воровать то больше негде

Воровать то больше негде

«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале украинской версии издания Forbes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх