Воровать то больше негде

«Нафтогаз» начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале украинской версии издания Forbes.
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