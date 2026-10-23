В Башкортостане полиция освободила 18-летнюю девушку, похищенную собственной матерью и ее знакомым. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, похитители рассчитывали завладеть деньгами, которые девушка должна была унаследовать после смерти отца.