В Башкортостане полиция освободила 18-летнюю девушку, похищенную собственной матерью и ее знакомым. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, похитители рассчитывали завладеть деньгами, которые девушка должна была унаследовать после смерти отца.
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