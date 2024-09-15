Захарова: смысла комментировать заявления Зеленского больше нет

Смысла комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского больше нет. На это в разговоре с ТАСС указала официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, реагируя на слова Зеленского о том, что выполнение всех пунктов его так называемого плана по завершению текущего конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.