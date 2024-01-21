Посол: инициатива Берна о мирной конференции по Украине обречена на провал

Швейцарская дипломатия подключилась к обреченной на провал инициативе, согласившись на предложение Украины о проведении конференции по Украине на основе "формулы мира" Зеленского, заявил в беседе с газетой Sonntags Zeitung посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
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