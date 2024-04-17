В Иванове власти объявили охоту на любителей парковаться на газонах

В областном центре составлены протоколы на первых нарушителей 2024 года.С наступлением теплой погоды специалисты управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности ивановской мэрии возобновили борьбу с любителями парковаться на газонах.
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