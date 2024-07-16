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Петербургский дневник

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Российские морпехи уничтожили опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра

Огонь корректировался при помощи БПЛА Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) морской пехоты Северного флота из состава войск группировки «Днепр» нанес удар по опорному пункту украинской армии на правом берегу Днепра.

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