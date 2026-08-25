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Обратный промпт: что происходит с искусством, когда его читает машина

Обратный промпт: что происходит с искусством, когда его читает машина

Почему одна нейросеть реконструирует произведение, а другая блокирует тот же промпт? В эксперименте «Обратный промпт» 13 работ прошли путь от изображения к экфрасису, затем к промпту и двум независимым реконструкциям.

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