Обратный промпт: что происходит с искусством, когда его читает машина

Почему одна нейросеть реконструирует произведение, а другая блокирует тот же промпт? В эксперименте «Обратный промпт» 13 работ прошли путь от изображения к экфрасису, затем к промпту и двум независимым реконструкциям.
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