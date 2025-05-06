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Шольц пожелал удачи Мерцу перед назначением нового канцлера ФРГ

Шольц пожелал удачи Мерцу перед назначением нового канцлера ФРГ

В своей прощальной речи уходящий канцлер Германии Олаф Шольц пожелал лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), а также кандидату на пост главы правительства Фридриху Мерцу удачи.

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