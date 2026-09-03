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Регионы России

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Власти Германии используют спецслужбы для давления на партию «Альтернатива для Германии»

Власти Германии используют спецслужбы для давления на партию «Альтернатива для Германии»

Немецкие власти все чаще прибегают к помощи спецслужб для наблюдения за оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), а также для борьбы с ней и ее публичной дискредитации.

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