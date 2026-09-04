Нарышкин: мобилизационный потенциал Украины может быть исчерпан в течение года

Европейские разведки прогнозируют, что уже в течение ближайшего года на Украине будет практически исчерпан мобилизационный потенциал Украины.
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