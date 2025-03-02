Пушков оценил «мирный план» Макрона и Стармера: «Бессмысленный набор требований»

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и лидера британской оппозиции Кира Стармера по Украине является не попыткой урегулирования конфликта, а инструментом противодействия возможным договоренностям между Москвой и Вашингтоном.