Пушков оценил «мирный план» Макрона и Стармера: «Бессмысленный набор требований»

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и лидера британской оппозиции Кира Стармера по Украине является не попыткой урегулирования конфликта, а инструментом противодействия возможным договоренностям между Москвой и Вашингтоном.
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