Новосибирские учёные разработали переводчик с языка жестов

Программа переводит жесты в звук © Nic Rosenau Российские учёные разработали программу, которая переводит язык жестов в звук В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) создали систему, которая умеет распознавать и объяснять русский жестовый язык.
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