Нижегородского ЗОЖ-блогера осудили на 10,5 года за ввоз лекарств из Индии

"112" Житель Нижегородской области оказался за решеткой после курса лечения в Индии. Оттуда ярый приверженец здорового образа жизни привез в Россию необходимые медикаменты, чтобы продолжить терапию уже дома.
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