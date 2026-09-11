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Житель Бурятии подстрелил сына, спасая его от нападения медведя

Житель Бурятии подстрелил сына, спасая его от нападения медведя

РЕН ТВ Житель Бурятии подстрелил собственного сына, спасая его от нападения медведя. Об этом 11 сентября сообщил источник РЕН ТВ.

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