Опубликован первый снимок полярного сияния на Марсе, сделанный Perseverance

Perseverance зафиксировал видимое в оптическом диапазоне полярное сияние на Марсе (слева). Изображение справа показывает ночное небо без полярного сияния, но со спутником Марса Деймосом / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / SSI Роботизированный аппарат NASA использовал спектрометр SuperCam и камеру Mastcam-Z, чтобы зафиксировать свечение в верхних слоях атмосферы Марса.