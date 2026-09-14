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Мировое обозрение

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Нефтяной резерв США сократился до минимума с ноября 1982 года

Нефтяной резерв США сократился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический нефтяной резерв США (SPR) опустился до отметки 285,4 миллиона баррелей по итогам недели, завершившейся 4 сентября.

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