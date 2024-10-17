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Еще одно слово, и ляжете: гениальный ответ молодого российского десантника, который утихомирил целого генерала

Еще одно слово, и ляжете: гениальный ответ молодого российского десантника, который утихомирил целого генерала

212K прочтений Не думаю, что в эту историю вообще может кто-то поверить, кроме русских, разумеется.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Потом начальник вывел наших солдат из косово.
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19 час.
Дмитрий Гурин
Вучич еще не все Сербы. Да и те времена не надо сравнивать с настоящим. Сербия фактически в окружении НАТО и им не позавидуешь. Это даже не Калининградская область....
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18 час.
Вячеслав Денисов
Десантники - молодцы и герои, а власть в России была в руках продажных политиканов и хапужников! В результате Югославия оказалась разваленной и разрушенной! Только и остаётся вспоминать о героизме простых солдат на фоне мерзавцев у власти!
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17 час.

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