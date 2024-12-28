Россия вернет в работу крупное месторождение стратегического металла, который пока вынуждена закупать у Казахстана

52,6 тыс прочтений Оглавление Стратегическое значение бериллия История открытия и изучения бериллия Ермаковское месторождение: от открытия до консервации Как Россия возвращает себе крупнейшее месторождение стратегического металла: история и перспективы Ермаковского месторождения.