Россия вернет в работу крупное месторождение стратегического металла, который пока вынуждена закупать у Казахстана

52,6 тыс прочтений Оглавление Стратегическое значение бериллия История открытия и изучения бериллия Ермаковское месторождение: от открытия до консервации Как Россия возвращает себе крупнейшее месторождение стратегического металла: история и перспективы Ермаковского месторождения.
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